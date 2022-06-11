Переможний гол, який потрібно побачити

Перша частина матчу минула без голів – 0:0. Усі м'ячі національні команди зберегли на другу 45-хвилинку, пише 24 канал.

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На 78-й хвилині Андорра повела у рахунку. Господарі заробили право на пенальті, яке вдало виконав Хорді Алаес. Вже через чотири хвилини Андорра на правах господаря збільшила перевагу на табло. Справній шедевр забив захисник збірної Хесус Рубіо.

М'яч після боротьби поблизу центру поля відлетів до ніг Рубіо. Однак той не став вести команду у швидку атаку, а з усієї сили вгатив його у напрямку воріт. Зробив він це ідеально. М'яч після поаужного удару залетів у сітку воріт. Голкіпер Ліхтенштейну явно не очікував такого рішення від суперника, тому дещо вийшов із лінії воріт.

Рубіо не стримував радості після такого взяття воріт. Автор голу забив близько зі 60 метрів.

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Вже у компенсований до матчу час гості відквитали один м'яч, але на більше їх не вистачило. Андорра святкувала домашню перемогу – 2:1.