В футболе – это только 1-й тайм: Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего футболиста Динамо Андрея Шевченко с днем рождения. Экс-тренер сборной Украины 29 сентября празднует 45-летие.

Зеленский: Он творил чудеса на поле под номером 7

Зеленский вспомнил о достижениях Андрея Шевченко как футболиста и уже как тренера. В частности, президент написал, что Шевченко – первый украинский футболист, выигравший Лигу чемпионов.

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Также Зеленский добавил, что Шевченко стал первым тренером, которому удалось вывести сборную Украины в 1/4 финала чемпионата Европы.

Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер – первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко,

– написал Зеленский.

Президент пожелал Шевченко успехов и, чтобы каждая игра складывалась в пользу тренера.

Текст публикации Владимира Зеленского

Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч".

А как тренер – первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко. Для молодого поколения игроков – Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков – просто Шева.

И сегодня ему 45! В футболе – это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, складывалась в твою пользу, а следовательно – на радость всем нам и во славу всей Украине. С днем ​​рождения, Андрей Шевченко!