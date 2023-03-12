Гонка за золотом продолжается: Зинченко помог Арсеналу разгромить Фулхэм

Подопечные Микеля Артеты не имели проблем с соперником по дерби, решив вопрос в первом тайме. Украинец провел на поле чуть более часа и записал на свой счет клиншит.

Фулхэм – Арсенал 0:3

Голы: Магальяэс, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2.

В эти выходные в Англии проходят поединки 27 тура АПЛ. Центральной встречей уик-энда можно считать лондонское дерби, в котором Фулхэм принимал Арсенал, пишет 24 канал.

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Подопечные Микеля Артеты мечтают о чемпионстве, поэтому для сохранения отрыва от Манчестер Сити им нужно было обязательно побеждать "дачников". Помочь ему в этом был Александр Зинченко, который уже по традиции появился с первых минут.

Интрига исчезла до перерыва

По сути "канониры" смогли закрыть игру в первом тайме. Их доминирование на поле было бесспорным, что вылилось в три гола до перерыва. Героем встречи стал зимний новичок Леандро Троссар, записавший на свой счет три ассиста.

В каждом голе Фулхэм откровенно проигрывал воздух. Сначала бельгиец из углового точно навесил на Магальяэса, который головой в упор расстрелял Лено. А впоследствии после навеса Леандро никто не успел накрыть сделавшего аналогичное Мартинелли.

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Отрыв от Манчестер Сити сохранен

А перед самым перерывом защитники Фулхэма дали Эдегору принять навес от Троссара, подстроиться под мяч и точно пробить. Что касается Зинченко, то украинец отыграл надежно и без ошибок, хотя в нападении редко был заметен.

Украинец отыграл 72 минуты, уступив место Тирне. Впрочем, это не помешало Арсеналу удержать разгромную победу. Канониры остаются первыми и сохраняют отрыв от Манчестер Сити в 5 баллов. В следующем туре подопечные Артеты сыграют с еще одним лондонским клубом Кристал Пелас.