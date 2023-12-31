Зинченко не виноват: Арсенал уступил середняку Фулхэму и скатился на четвертое место – видео

Команда Микеля Артеты проиграла второе лондонское дерби подряд. Отсутствие Александра Зинченко не спасло "канониров" от неудачи.

Фулхэм – Арсенал 2:1

Голы: Хименес, 29, Декордова-Рид, 59 – Сака, 5

В воскресенье, 31 декабря, в рамках 20-го тура АПЛ встречались Фулхэм и Арсенал. Вне заявки "канониров" оказался Александр Зинченко, пишет 24 Канал.

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Кризис "канониров" продолжается

Команда Артеты быстро повела в счете. На 5-й минуте встречи Букайо Сака воспользовался отскоком и практически с линии ворот переправил мяч в сетку.

"Дачники" отыгрались в середине первого тайма. Мексиканский форвард Фулхэма Рауль Хименес блестящим ударом по центру ворот завершил комбинацию.

"Канониры" имели возможность забить гол в раздевалку. Однако удару Мартинелли не хватало точности.

Хозяева поля вышли вперед на 59-й минуте матча. Полузащитник Фулхэма и сборной Ямайки Декордова-Рид отправил мяч под перекладину.

У "канониров" было достаточно времени, чтобы сравнять счет. Однако все атаки Арсенала завершились безрезультатно. Более того, в конце поединка хавбек "дачников" Андреас Перейра мог забить третий мяч в ворота Арсенала, но после удара со штрафного мяч попал в перекладину.

В итоге Арсенал потерпел третье поражение в пяти последних матчах. Так что кризис "канониров" не связан с присутствием на поле Зинченко, которого признали главным виновником неудач.

Арсенал завершает 2023 год на четвертой строчке АПЛ. "Канониры" набрали 40 очков в 20 матчах.

Фулхэм сохранил за собой 13-е место в турнирной таблице. "Дачники" заработали 24 балла в 20 поединках.

Видеообзор матча Фулхэм – Арсенал