Наставник Дженоа высоко оценил игру Малиновского на фоне поражения в Серии А

В воскресенье, 26 ноября, Дженоа провела выездную игру против Фрозиноне в 13-м туре итальянской Серии А. Руслан Малиновский открыл счет своим голам в футболке "грифонов".

Украинский полузащитник вышел в старте Дженоа и на 38-й минуте сравнял счет во встрече. Руслану удался отличный обводной удар с дальней дистанции. Перед этим Фрозиноне повело в счете, но их радость длилась всего четыре минуты.

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Джилардино: Мы знаем его качество и силу

К сожалению, дебютный гол Малиновского в футболке Дженоа не принес команде хотя бы один балл. Уже в компенсированное время хозяева поля во второй раз в поединке повели в счете и установили окончательный счет встречи 2:1. "Грифоны" уступили в выездном матче и уехали домой без набранных очков.

Малиновский провел на поле 80 минут и был заменен Жуниором Мессиасом.

После поединка главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал игру украинца.

Мы знаем его качество и силу, он и команда провели матч лучшим образом. Это поражение должно научить нас. Мы должны много работать, но сегодня мы хорошо сыграли, и я не могу никого винить,

– заявил наставник "грифонов".

Матч против Фрозиноне стал для Малиновского уже 12-м в футболке Дженоа, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. У Руслана действует арендное соглашение с "грифонами" до конца текущего сезона-2023/2024, но есть возможность выкупа контракта футболиста, принадлежащего французскому Марселю.

Дела у Дженоа идут не лучшим образом. Нынешний клуб Малиновского занимает лишь 15 место среди 20 участников Серии А. После 13-ти туров "грифоны" набрали лишь 14 баллов. Столько же у 12-го Лечче, еще не проведшего свой матч этого тура итальянского первенства.

Свой следующий матч Дженоа проведет уже 2 декабря дома против Эмполи Виктора Коваленко.