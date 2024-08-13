Усик или Кличко: экс-чемпион рассказал, кто бы победил в украинском дерби в праймовой форме

Фанаты очень любят сравнивать спортсменов разных эпох. Они всегда находят аргументы в пользу своих любимцев.

В эту игру решил сыграть и бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч. Он сравнил двух украинских боксеров, которые стали легендами в своем виде спорта.

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Сравнение в пользу действующего чемпиона

Британец рассказал, кто бы победил в украинском дерби между Александром Усиком и Владимиром Кличком.

"Усик. Кличко очень большой, сильный. Я видел, как его побил Энтони Джошуа, но он был не в лучшей форме. Он лежал на диване 18 месяцев и не очень-то и старался. Он положил Эй Джея на пол, а потом почему-то перестал наносить удары.

Кличко был большим, сильным, мощным, но Усик прижился в супертяжелом весе, и он только что побил Тайсона Фьюри. Нельзя делать ставку против Усика", – сказал Фроч.

. В течение профессиональной карьеры Владимир Кличко провел 69 боев, в которых одержал 64 победы и потерпел 5 поражений. Александр Усик при этом провел 22 поединка – все выиграл. Они оба становились олимпийскими чемпионами.

Напомним, что Кличко-младший закончил карьеру двумя поражениями от Фьюри и Джошуа, при этом Усик победил обоих британцев (Эй Джея дважды).