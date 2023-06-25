Популизм или забота о болельщиках: Фридман о позиции Днепра-1 относительно единого телепула

Клубы УПЛ в очередной раз не могут договориться о едином телепуле. Свою позицию по отказу участвовать в этом проекте высказал коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман.

Три клуба УПЛ против создания единого телепула. Это Днепр-1, Заря и Динамо. Также воздержался Верес, которого не до конца устроила предложенная финансовая схема проекта.

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Во время войны футбол должен быть бесплатным

Несмотря на большинство согласных на единый телепул, он снова может не состояться. Один из представителей клубов-отказников, а именно коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман заявил, что во время войны матчи УПЛ нужно показывать бесплатно и объясняет позицию клуба не вопросом денег.

Военная ситуация... В этом сезоне мы доработаем, согласно контракту. Мы, Динамо и Заря считаем, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей. Это наша позиция. Бесплатный футбол – популизм? Это говорят 500 человек в интернете. Смотрите футбол. Непонятно, почему говорят, что платный футбол нужен, а бесплатный – не нужен. Ведь клубы не получат деньги ни в этом году, ни в следующем, ни через два года. Когда будет ситуация на рынке, клубы будут зарабатывать – поверьте, мы будем двумя руками за. Придем с Андреем Русолом и четыре руки поднимем по УПЛ-ТВ,

– сказал Фридман.

По словам коммерческого директора Днепра-1, проект УПЛ-ТВ интересен, но еще сыроват, поэтому эту идею нужно будет доработать и вернуться к ней перед следующим сезоном, а пока это невозможно еще и из-за невозможности создания софта, который пишется минимум 6 месяцев и нужно будет интегрироваться с другими ОТТ-платформами.

И так почти всю историю УПЛ что-то мешает. Интересно, что будет причиной отказа в следующем году?