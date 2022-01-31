Миколенко получил нового тренера: Франк Лэмпард возглавил Эвертон

Английский Эвертон получил нового тренера. Клуб возглавил Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард подписал соглашение на 2,5 года – до июня 2024 года.

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Первый матч под его руководством Эвертон проведет в субботу, 5 февраля, против Брентфорда на "Гудисон Парк" в матче четвертого раунда Кубка Англии.

Фрэнк Лэмпард последний год был без работы. Его уволили из Челси зимой 2021 года. Вместо него тогда команду возглавил Томас Тухель и выиграл Лигу чемпионов.

Кроме Челси, Лэмпард работал тренером в Дебри Каунти один сезон 2018/2019. Тогда команда выступала в Чемпионшипе и по итогам сезона имел возможность выйти в АПЛ. Но команда проиграла стыковые матчи. Именно после этого его и взяли в Челси.

Что касается Эвертона, команда осталась без тренера после того, как в отставку был отправлен Рафаэль Бенитес.

Стоит напомнить, что в Эвертоне выступает украинец Виталий Миколенко, который только в первые дни января перешел к "ирискам".