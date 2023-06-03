Лионель Месси официально покинул ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси завершил свои выступления за французский Пари Сен-Жермен. Парижский клуб попрощался со своим футболистом.

Французский этап карьеры Лионеля Месси подошел к концу. Звезда мирового футбола Лионель Месси официально покинул Пари Сен-Жермен. Об этом сообщил сайт клуба.

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Договор аргентинца был рассчитан до 30 июня 2023 года. Однако стороны решили не продолжать сотрудничество.

За два сезона Месси сыграл за парижан 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. Вместе с ПСЖ аргентинец дважды становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок Франции.

Пари Сен-Жермен поблагодарил Месси

Пока неизвестно, где именно продолжит карьеру Месси. На звездного футболиста претендуют несколько клубов. Наибольшую настойчивость проявляют саудовский Аль-Хиляль, американский Интер Майами, а также испанская Барселона, где Лео провел свои лучшие годы.