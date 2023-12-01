Позорная ошибка: французское издание назвало Черноморец "русским"

Очередной украинский футбольный клуб стал "жертвой" скандала и ошибок европейской прессы. На этот раз французы показали свои знания по географии.

Все началось с увольнения Фабио Гроссо с должности главного тренера французского Лиона, который идет на последнем 18 месте турнирной таблицы Лиги 1 – 7 баллов в 12 сыгранных матчах.

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Нужно лучше учить географию

На фоне этого ухода популярное французское издание RMC Sport решило создать подборку тренеров, которые не смогли улучшить результаты команды и меньше времени проработали в своих уже бывших клубах.

Среди этого списка нашлось место экс-наставнику французского Ланса Ги Ру, который пробыл на тренерском мостике клуба только с 1 июля по 26 августа 2007 года. Также журналист вспомнил одесский Черноморец, который в 2007-м играл против Ланса в рамках Кубка Интертото УЕФА.

Все бы ничего, если бы журналист хорошо изучил географию происхождения одесского Черноморца. Представитель RMC Sport назвал "моряков" россиянами.

Если в Кубок УЕФА (предыдущее название Лиги Европы) "северяне" прошли болезненно после дуэли в Кубке Интертото против россиян из одесского Черноморца, то после следующих пяти встреч их тренер не устоял,

– говорится в материале французского издания.



Французское издание назвало Черноморец русским / Скриншот из RMC Sport

Очередная позорная ошибка европейского СМИ об украинском клубе. Раньше Заря была в подобной ситуации, когда луганский клуб был презентован с логотипом московского ЦСКА.