Ганебна помилка: французьке видання назвало Чорноморець "російським"

Черговий український футбольний клуб став "жертвою" скандалу та помилки європейської преси. Цього разу французи показали свої знання із географії.

Все почалось із звільнення Фабіо Гроссо з посади головного тренера французького Ліона, який йде на останньому 18-му місці турнірної таблиці Ліги 1 – 7 балів у 12-ти зіграних матчах.

До теми Ліон звільнив другого чемпіона світу за три місяці: французький гранд йде у зоні вильоту Ліги 1

Потрібно краще вчити географію

На тлі цього відходу популярне французьке видання RMC Sport вирішило створити підбірку тренерів, які не змогли покращити результати команди та найменше часу пропрацювали у своїх вже колишніх клубах.

Серед цього списку знайшлось місце екснаставнику французького Ланса Гі Ру, який пробув на тренерському містку клубу лише з 1-го липня по 26-те серпня 2007-го року. Також журналіст у цьому матеріали пригадав одеський Чорноморець, який у 2007-му грав проти Ланса у рамках Кубка Інтертото УЄФА.

Все б нічого, якби журналіст добре вивчив географію походження одеського Чорноморця. Представник RMC Sport назвав "моряків" росіянами.

Якщо в Кубок УЄФА (попередня назва Ліги Європи) "сіверяни" пройшли болісно після дуелі у Кубку Інтертото проти росіян з одеського Чорноморця, то після наступних п'яти зустрічей їхній тренер не встояв,

– йдеться у матеріалі французького видання.



Французьке видання назвало Чорноморець російським / Скриншот із RMC Sport

Чергова ганебна помилка європейського ЗМІ про український клуб. Раніше Зоря була у подібній ситуації, коли луганський клуб презентували із логотипом московського ЦСКА.