Французский лыжник вылетел с трассы и получил жуткие травмы – ветка продырявила ногу (фото 18+)

Французский горнолыжник Адриен Тео провел неудачную тренировку в США. Он вылетел с трассы и ударился в дерево, получив немало травм.

Неудачная тренировка

Адриен Тео тренировался в Колорадо, где готовился к соревнованиям по скоростному спуску. Но ошибся и вылетел за пределы трассы. Там он врезался в дерево.

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Из-за удара у спортсмена диагностировали перелом большой берцовой кости и разрыв трицепса. Кроме того, одна из веток "продырявила" ногу лыжнику.

По словам Тео, ему удалось избежать сложных травм, ведь жизненно важные органы не задело.



Швы на ноге Адриена Тео после операции / Фото instagram.com/adrientheaux



Левая нога лыжника после столкновения с деревом и операции / Фото instagram.com/adrientheaux



Швы на левой ноге Тео после операции / Фото instagram.com/adrientheaux