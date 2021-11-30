Невдале тренування

Адрієн Тео тренувався в Колорадо, де готувався до змагань зі швидкісного спуску. Та помилився і вилетів за межі траси. Там він врізався в дерево.

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Через удар у спортсмена діагностували перелом великої гомілкової кістки та розрив трицепса. Окрім того, одна з гілок "продірявила" ногу лижнику.

За словами Тео, йому вдалося уникнути складних травм, адже життєвоважливі органи не зачепило.



Шви на нозі Адрієна Тео після операції / Фото instagram.com/adrientheaux



Ліва нога лижника після зіткнення з деревом та операції / Фото instagram.com/adrientheaux



Шви на лівій нозі Тео після операції / Фото instagram.com/adrientheaux