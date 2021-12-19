Француз Жаклен выиграл последнюю биатлонную гонку 2021 года, украинцы пропустили масс-старт

Во французском Анси состоялась последняя биатлонная гонка в календарном 2021 году. В рамках 4-го этапа Кубка мира состоялся мужской масс-старт, который выиграл француз Эмильен Жаклен.

К сожалению, мужская сборная Украины не была представлена в первом масс-старте сезона-2021/2022. Основной состав нашей команды пропускал этап в Анси, готовясь в Италии к Олимпиаде 2022 в Пекине.

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Феерическая победа Жаклена перед родными трибунами

После экватора гонки благодаря чистой стрельбе в лидеры вырвался Эмильен Жаклен. Вдогонку ему бросились сразу несколько биатлонистов – Йоханнес Кюн и Стурла Легрейд Тарьей Бьо.

После первой "стойки" главным преследователем Жаклена стал Феликс Ляйтнер. Француз из-за промаха ушел на штрафной круг, а Ляйтнер был одним из трех биатлонистов, преодолевшим три стрельбы без промахов.

На последней стрельбе Жаклен быстро отстрелял все 5 мишеней и одержал феерическую победу перед родными трибунами.

Яркая борьба развернулась за подиум, ведь сразу четверо биатлонистов боролись за вторую строчку.

Самым быстрым из этой четверки оказался лидер общего зачета француз Кантен Фийон-Майя. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бьо.

Результаты мужского масс-старта

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+0) 35:54.8

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+0) +3.5

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+1+0) +10.3

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 8 по 10 января 2022 года в немецком Оберхофе.