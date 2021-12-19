На жаль, чоловіча збірна України не була представлена у першому мас-старті сезону-2021/2022. Основний склад нашої команди пропускав етап в Ансі, готуючись в Італії до Олімпіади 2022 в Пекіні.
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Феєрична перемога Жаклена перед рідними трибунами
Після екватору гонки завдяки чистій стрільбі в лідери вирвався Емільєн Жаклен. Навздогін французу кинулися відразу декілька біатлоністів – Йоханнес Кюн та Стурла Легрейд Тар'єй Бьо.
Після першої "стійки" головним переслідувачем Жаклена став Фелікс Ляйтнер. Француз через промах пішов на штрафне коло, а Ляйтнер був одним з трьох біатлоністів, який подолав три стрільби без промахів.
На останній стрільбі Жаклен швидко відкулеметив всі 5 мішений і здобув феєричну перемогу перед рідними трибунами.
Яскрава боротьба розгорнулася за подіум, адже відразу четверо біатлоністів боролися за другу сходинку.
Найшвидшим з цієї четвірки виявився лідер загального заліку француз Кантен Фійон-Майє. Третім фінішував норвежець Тар'єй Бьо.
Результати чоловічого мас-старту
1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) 35:54.8
2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+1+0+0) +3.5
3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +10.3