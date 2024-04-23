"Нахожусь на завершающей стадии": титулованная биатлонистка анонсировала завершение карьеры
Источник:Chiemgau24
Франциска Пройсс планирует завершить карьеру после Олимпийских игр 2026 года. 30-летнюю немецкую биатлонистку преследуют проблемы со здоровьем.
Бронзовая призерка Олимпийских игр 2022 Франциска Пройсс последние годы не может показать максимум своих возможностей из-за проблем со здоровьем, которые постоянно ее преследуют. Все настолько серьезно, что 30-летняя биатлонистка даже задумалась о завершении карьеры.
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Франциска Пройсс планирует завершить карьеру после Олимпиады-2026
По словам Франциски Пройсс, если ее самочувствие не улучшится в ближайшее время, то Олимпийские игры 2026 станут финальной точкой в ее карьере. Пока же титулованная немка имеет еще почти два года.
Если до Олимпиады-2026 все продолжится в том же духе, то это точно будет конечной точкой моей карьеры. Я нахожусь на завершающей стадии своей карьеры, сужу об этом по своему чувству пресыщенности
, – сказала Пройсс.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.