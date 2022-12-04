Как гениальный Мбаппе похоронил Польшу и опередил Роналду и Марадону по голам на ЧМ: видео дубля

23-летний нападающий ПСЖ забил гол в 1/8 финала в контратаке. Это позволило ему покорить целый ряд достижений как для сборной Франции, так и для Мундиалов.

В одном из матчей 1/8 финала чемпионата мира 2022 года сошлись Франция и Польша. пишет 24 канал. Подопечные Дидье Дешама являются действующими триумфаторами Мундиаля, тогда как поляки впервые за 36 лет оказались в плей-офф.

Следите с нами Франция – Польша: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

В первом тайме была относительно равная игра, но гол Жира помог французам уйти на перерыв при минимальном преимуществе. Во втором тайме Польша была заметнее в нападении, но на 74 минуте была поймана на контратаке.

Дембеле сбежал по флангу и увидел в штрафной поляков свободного Мбаппе. Килиан принял мяч, сделал паузу и точно пробил под перекладину ворот Щенсны.

Видео первого гола Мбаппе:

А уже в компенсированное время Килиан оформил дубль. После паса от Тюрама он нашел момент для удара и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Второй мяч Мбаппе:

Для звезды ПСЖ это 33-й гол в футболке национальной команды. Это позволило ему опередить по этому показателю самого Зинедина Зидана. Что интересно, Мбаппе забил уже девятый мяч на чемпионатах мира. Столько же на счету Месси, а на один меньше у Роналду и Марадоны.