У одному із матчей 1/8 фіналу чемпіонату світу 2022 зійшлись Франція та Польща. пише 24 канал. Підопічні Дідьє Дешама є чинними тріумфаторами Мундіаля, тоді як поляки вперше за 36 років опинились в плей-офф.

Слідкуйте з нами Франція – Польща: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

У першому таймі була відносно рівна гра, але гол Жиру допоміг французам піти на перерву за мінімальної переваги. У другому таймі Польща була більш помітною в нападі, але на 74 хвилині була спіймана на контратаці.

Дембеле втік по флангу і побачив у карному майданчику поляків вільного Мбаппе. Кіліан прийняв м'яч, зробив паузу і точно пробив під поперечку воріт Щенсни.

Відео першого голу Мбаппе:

А вже у компенсований час Кіліан оформив дубль. Після пасу від Тюрама він знайшов момент для удару і закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Другий м'яч Мбаппе:

Для зірки ПСЖ це 33-ій гол у футболці національної команди. Це дозволило йому випередити за цим показником самого Зінедіна Зідана. Шо цікаво, Мбаппе забив вже д м'ев'ятий мяч на чемпіонатах світу. Стільки ж на рахунку Мессі, а на один менше у Роналду і Марадони.