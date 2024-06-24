Последняя игра команды Пробежа на турнире: где смотреть матч Франция – Польша на Евро-2024

Во вторник, 25 июня, состоятся поединки двенадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Франции и Польши.

Игра состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Франция – Польша

К очному противостоянию на Евро-2024 команды подходят в совершенно разном настроении. Франция набрала 4 зачетных пункта и уже гарантировала себе выход в плей-офф (вопрос только с какого места), а Польша стала единственной сборной, которая потеряла даже теоретические шансы пробиться в 1/8 финала после двух туров.

Это будет уже 18-я встреча между этими сборными. Значительное преимущество имеют "Ле Бле", которые победили в девяти поединках, также было зафиксировано 5 ничьих и трижды триумфовали поляки.

Матч Франция – Польша будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. На сайте 24 Канала будет проведена онлайн текстовая трансляция поединка, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.

Напомним, что также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах всего в течение турнира покажут 22 поединка, но встреча Франции и Польши не попала в этот перечень. Зато там будет доступен просмотр другого матча группы D, который будет происходить параллельно – Нидерланды будут играть с Австрией.