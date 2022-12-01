Франция обжалует в ФИФА отмененный гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2022. Однако в последнем туре группового раунда минимально уступила Тунису (1:0).

Вагби Хазри стал автором единственного и победного гола в поединке против французов. Однако на 11-й компенсированной до матча минуте Франция забила. Сделал это Антуан Гризманн. Но поводов к радостям у французской сборной не было. Главный арбитр встречи отменил гол нападающего из-за офсайда.

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Французы надеются на возвращение гола и ничьей

Французы считают, что это взятие ворот нельзя было отменять, поскольку Тунис уже разыграл мяч. В таких случаях протокол VAR запрещает просмотр видеоповтора.

Такое решение судье не понравилось французской команде. Арбитр по сути "украл" у "синих" одно очко и ничью с Тунисом.

После финального свистка стало известно, что Федерация футбола Франции хочет обжаловать решение судьи об упраздненном голе Гризманна. Французская сторона уже готовит жалобу в ФИФА, которую следует отправить в течение суток после финального свистка об окончании матча.

К слову, судья забрал у Гризманна второй гол на ЧМ-2022. Свой дебютный гол на Мундиале в Катаре Антуан забил в ворота Дании.

Хотя даже это первое поражение в Катаре не помешало команде Дидье Дешама пробиться в плей-офф Мундиля. За два тура "синие" гарантировали себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

В стартовом туре Франция разгромила Австралию 4:1 , а уже во втором туре обыграли Данию со счетом 2:1.

В 1/8 финала Франция встретится с Польшей. Это будет встреча Килиана Мбаппе с Робертом Левандовским. Матч плей-офф намечен на 4 декабря и начнется в 17:00.