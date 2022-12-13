Шанс Марокко на финал: два основных игрока сборной Франции могут пропустить полуфинал ЧМ-2022

У Дидье Дешама возникли проблемы при подготовке к битве в 1/2 финала. Тренеру нужно будет подумать, кого можно выпустить в центре защиты и полузащиты.

На чемпионате мира по футболу пришла пора решающих поединков. В полуфиналах определится пара команд, которые сразятся 18 декабря за главный трофей турнира.

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В одном из поединков 1/2 финала действующие чемпионы мира французы будут противостоять главной сенсации ЧМ-2022 Марокко. Перед самым Мундиалем "Ле Блэ" атаковала эпидемия травм.

Кадровые проблемы Дешама

На чемпионат мира не смогли поехать Канте, Погба, Меньян, Нкунку и Бензема, а в первом матче травмировался Люка Эрнандес. Теперь же перед решающими играми у французов новые потери, причем среди основного состава.

В преддверии матча с Марокко тренировку с командой пропустили центрбек Дайо Упамекано и полузащитник Адриен Рабё. Обе жалуются на простуду и боли в горле, поэтому их участие в полуфинальном поединке под вопросом.

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Франция на пути ко второму золоту подряд

Перед этим тренировку пропустил основной опорник Франции Орельен Чуамэни. У полузащитника Реала была повреждена икроножная мышца, но во вторник за день до игры футболист уже вернулся в общую группу.

Напомним, что на этом турнире Франция уже прошла Данию, Австралию и Тунис в группе, а в плей-офф одолела Польшу и Англию. Коэффициент на то, что "Ле Блэ" защитят чемпионский титул, составляет 2,10.

. Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка состоится на региональных каналах "Суспільного".