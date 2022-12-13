На чемпіонаті світу з футболу прийшла пора вирішальних поєдинків. У півфіналах визначиться пара команд, які поборються 18 грудня за головний трофей турніру.

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В одному з поєдинків 1/2 фіналу чинні чемпіони світу французи протистоятимуть головній сенсації ЧС-2022 Марокко. Перед самим Мундіалем "Ле Бле" атакувала епідемія травм.

Кадрові проблеми Дешама

На чемпіонат світу не змогли поїхати Канте, Погба, Меньян, Нкунку та Бензема, а у першому ж матчі травмувався Люка Ернандес. Тепер же перед вирішальними іграми у французів нові втрати, причому серед основного складу.

Напередодні матчу із Марокко тренування із командою пропустили центрбек Дайо Упамекано та півзахисник Адріен Рабьо. Обидві скаржаться на застуду та біль у горлі, тому їх участь у півфінальному поєдинку під питанням.

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Франція на шляху до другого золота поспіль

Перед цим тренування пропустив основний опорник Франції Орельєн Чуамені. У півзахисника Реала був пошкоджений литковий м'яз, але у вівторок за день до гри футболіст вже повернувся у загальну групу.

Нагадаємо, що на цьому турнірі Франція вже пройшла Данію, Австралію та Туніс в групі, а у плей-офф здолала Польщу та Англію. Коефіцієнт на те, що "Ле Бле" захистять чемпіонський титул, ставновить 2,10.

Важливо знати. Матч Франція – Марокко відбудеться у середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на регіональних каналах "Суспільного".