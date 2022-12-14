Сказка Марокко закончилась: Франция на классе выходит в финал ЧМ-2022 – видео голов

Команда Дидье Дешама удачно воспользовалась кадровыми проблемами марокканцев и дважды поразила ворота Ясина Буну. Это позволило ей еще на шаг приблизиться к защите трофея.

Франция – Марокко 2:0

Голы: Тео Эрнандес, 5, Коло Муани, 79.

На чемпионате мира по футболу подошла к завершению стадия 1/2 финала. В первом поединке путевку в решающий матч завоевала Аргентина, не оставившая шансов Хорватии (3:0).

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Их соперник определился в вечернем поединке среды. Действующие чемпионы мира французы сошлись с Марокко. Африканцы стали главной сенсацией этого Мундиаля, оставив за бортом турнира Бельгию, Испанию и Португалию.

Более того, марокканцы отметились надежной защитой, которая на турнире пропустила лишь один гол (и то от своего игрока). Этого не скажешь о французах, пропускавших по одному мячу в каждой встрече.

Кадровые ошибки тренера

Впрочем, перед этой игрой у Реграги возникли серьезные проблемы в обороне, ведь травмы имели сразу трое основных защитников – Агерд, Саисс и Мазрауи. Всех их тренер поставил в старт во Францию и прогадал.

Первый получил травму еще на разминке и не вышел на поле. Второй начал привозить уже на старте и был заменен на 21 минуте. А вингбека Баварии сняли с игры в перерыве.

Подобные проблемы в обороне позволили Франции быстро открыть счет. Гризманн нашел пространство в чужой площадке и прострелил на Мбаппе. Удар Килиана был заблокирован, но мяч отскочил на свободного Эрнандеса. Левый защитник мощно поразил цель.

Видео гола Тео Эрнандеса:

Замены от тренера Марокко навели порядок в защите. Менее классные, но хотя бы здоровые защитники куда удачнее играли против скоростной Франции. В свою очередь, подопечные Дешама начали действовать по счету.

Франция добила и прошла дальше

Марокко начало давить, понимая, что отступать некуда. Команда Реграги постепенно нагнетала обстановку у ворот Льориса, но кипер и защитники умело отбивались.

А за десять минут до конца основного времени Франция получила шанс закрыть игру, чем воспользовалась. Коло Муани вышел на замену и уже через 16 секунд оказался в нужном месте после того, как Мбаппе накрутил оппонентов и нанес удар, который заблокировали.

Видео голу Коло Муани:

Этот мяч стал последним во встрече. Марокко останавливается в шаге от финала и теперь сразится за бронзу с Хорватией. Франция же вышла во второй подряд финал ЧМ, где сыграет 18 декабря против Аргентины.