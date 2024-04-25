Олимпиада нуждается в безопасности: Франция просит Грецию помочь с ПВО на время Игр

Уже через три месяца в столице Франции начнутся долгожданные Олимпийские игры. Впрочем, при нынешних реалиях французы имеют весомый повод о безопасности во время проведения соревнований.

Франция попросила одолжить греческую систему противовоздушной обороны на время проведения Олимпийских игр в Париже. Это связано с тем, что какую-то часть своих ЗРК французы передают Украине.

Читайте также Хотел умереть под пулями: во Франции задержали парня, который планировал теракт на Олимпиаде

Франция хочет одолжить у Греции ПВО

Французские власти подали запрос на передачу зенитно-ракетного комплекса малой дальности Crotale греческим ВВС. Контакты между Афинами и Парижем на дипломатическом уровне начались еще в ноябре прошлого года, но, судя по всему, пока не принесли результатов.

Французы предлагают две схемы передачи комплекса. Первый предусматривает непосредственное развертывание греческих Военно-воздушных сил, второй – заимствование самого ЗРК на период, длиннее продолжительности Олимпийских игр.

Просьба Франции связана с тем, что она собирается передать какую-то часть своих ЗРК Украине, а потому нуждается в помощи для обеспечения ПВО на время Игр.

Олимпийские игры 2024 состоятся в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе.