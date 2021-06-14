Франция или Германия: кто одержит победу в матче группы смерти на Евро-2020

Действующие чемпионы мира французы 15 июня вступают в борьбу на Евро-2020. Первым соперником сборной Франции в группе F станет команда Германии.

История встреч

Франция и Германия – гранды мирового футбола, которые являются постоянными участниками раунда плей-офф. Сборные встречались на предыдущем Евро-2016.

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Тогда жеребьевка свела команды в 1/2 финала. Хозяева турнира французы одержали убедительную победу 2:0 и вышли в финал, в котором проиграли Португалии.

Что интересно, Португалия – один из соперников Германии и Франции в группе F.

Команды пять раз встречались в финальных стадиях крупных турниров и получили по две победы при одной ничьей. Пожалуй, наиболее свежая победа Германии в 1/4 финала чемпионата мира-2014.

Евро-2020 станет для сборной Франции 13 подряд крупным международным турниром после того, как она не попала на ЧМ-1994.

Немцы играют в финальной стадии 13 раз подряд. Если французы дважды выигрывали Евро, то Германия – трижды. Сборная Германии 26 раз подряд играет в финальной части крупного международного турнира.

Важно отметить, что наставник немцев Йоахим Лев покинет команду после Евро-2020. Его заменит Ханси Флик, который привел к успеху Баварию.

Франция – Германия: прогноз Favbet на матч Евро-2020

Хотя Франция номинальный хозяин матча, однако поединок пройдет на поле немцев – прекрасной "Альянц Арене" в Мюнхене. Но это не мешает подопечным Дидье Дешама быть фаворитами игры.

В букмекерской компании Favbet предлагают коэффициент 2,74 на то, что сборная Франции выиграет поединок. Германия не может переиграть французов 5 поединков подряд и 100% будет рада прервать неудачную серию на Евро.

Букмекеры оценивают шансы немцев одержать победу коэффициент 2,87. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 3,20.

Говоря о ключевых персонах матча, то во Франции на первый план выйдут Н'Голо Канте с Килианом Мбаппе и Тони Кроос и Тимо Вернер – у немцев.

Если Канте и Кроос бороться за центр поля, то Мбаппе и Вернер пытаться огорчить голкиперов. Букмекеры предлагают коэффициент 3,10 на гол Вернера. Точный выстрел Мбаппе специалисты оценили коэффициентом 2,62.

Поединок Франция – Германия начнется в 22:00.