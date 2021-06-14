Історія зустрічей
Франція та Німеччина – гранди світового футболу, які є постійними учасниками раунду плей-офф. Збірні зустрічалися на попередньому Євро-2016.
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Тоді жеребкування звело команди в 1/2 фіналу. Господарі турніру французи здобули переконливу перемогу 2:0 та вийшла у фінал, в якому програли Португалію.
Що цікаво, Португалія – один із суперників Німеччини та Франції в групі F.
Команди п'ять разів зустрічалися у фінальних стадіях великих турнірів і здобули по дві перемоги при одній нічиїй. Мабуть, найбільш свіжа звитяга Німеччини в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2014.
Євро-2020 стане для збірної Франції 13 поспіль великим міжнародним турніром після того, як вона не потрапила на ЧС-1994.
Німці грають у фінальній стадії 13 раз поспіль. Якщо французи двічі вигравали Євро, то Німеччина – тричі. Збірна Німеччини 26 раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.
Важливо зазначити, що наставник німців Йоахім Льов покине команду після Євро-2020. Його замінить Хансі Флік, який привів до успіху Баварію.
Франція – Німеччина: прогноз Favbet на матч Євро-2020
Хоча Франція номінальний господар матчу, однак поєдинок пройде на полі німців – прекрасній "Альянц Арені" в Мюнхені. Та це не заважає підопічним Дідьє Дешама бути фаворитами гри.
У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 2,74 на те, що збірна Франції виграє поєдинок. Німеччина не може переграти французів 5 поєдинків поспіль і 100% буде рада перервати невдалу серію на Євро.
Букмекери оцінюють шанси німців здобути перемогу коефіцієнт 2,87. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,20.
Говорячи про ключові персони матчу, то у Франції на перший план вийдуть Н'Голо Канте з Кіліаном Мбаппе та Тоні Кроос і Тімо Вернер – у німців.
Якщо Канте та Кроос боротимуться за центр поля, то Мбаппе та Вернер намагатимуться засмутити голкіперів. Букмекери пропонують коефіцієнт 3,10 на гол Вернера. Точний постріл Мбаппе фахівці оцінили коефіцієнтом 2,62.