Франция – Германия: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Поединок между Францией и Германией состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало мата в 22: 00.

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Посмотреть поединок можно будет на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина". В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Смотреть онлайн матч Франция – Германия можно на платформе Oll.tv. в пакете xtra sport oll inclusive. Стоимость составляет 189 гривен в месяц.