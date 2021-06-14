Франция – Германия: где смотреть онлайн матч Евро-2020
Поединок между Францией и Германией состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало мата в 22: 00.
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Посмотреть поединок можно будет на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина". В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Смотреть онлайн матч Франция – Германия можно на платформе Oll.tv. в пакете xtra sport oll inclusive. Стоимость составляет 189 гривен в месяц.
- Франция и Германия регулярно встречаются на международной арене. Предыдущие встречи сборных состоялись в Лиге наций. На поле немцев была зафиксирована ничья (0:0), а в Париже французы отпраздновали победу (2:1).
- До того Франция победила немцев в полуфинале Евро-2020. В финале французы уступили Португалии.
- Зато Германия победила французов в четвертьфинале на победном чемпионате мира-2014.