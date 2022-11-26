Мбаппе не сдержать: звезда сборной Франции забил свой шестой гол на ЧМ – видео

Нападающий ПСЖ отозвался на прострел Тео Эрнандеса и прошил Шмейхеля. Это позволило французам выйти вперед в игре с Данией.

В центральном матче второго тура в группе D Франция встречается с Данией. Первый тайм прошел при равной борьбе и завершился нулевой ничьей.

Следите с нами Франция – Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

После перерыва "Ле Блэ" смогли открыть счет. На 61 минуте Тео Эрнандес промчался по флангу и нашел в штрафной набегающего Мбаппе.

Килиан в прикосновение пробил Шмейхеля. Для форварда ПСЖ это уже второй гол на ЧМ-2022. Всего на Мундиалях Мбаппе забил уже шесть голов, догнав по этому показателю Неймара, Анри, Форлана, Шукера и других мастеров. В это в свои всего 23 года!

Видео гола Мбаппе: