У центральному матчі другого туру в групі D Франція зустрічається із Данією. Перший тайм пройшов за рівної боротьби і завершився нульовою нічиєю.

Стежте з нами Франція – Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Після перерви "Ле Бле" змогли відкрити рахунок. На 61 хвилині Тео Ернандес промчався по флангу і знайшов у карному майданчику набігаючого Мбаппе.

Кіліан у дотик пробив Шмейхеля. Для форварда ПСЖ це вже другий гол на ЧС-2022. Всього на Мундіалях Мбаппе забив вже шість голів, наздогнавши за цим показником Неймара, Анрі, Форлана, Шукера та інших майстрів. У це у свої всього 23 роки!

Відео голу Мбаппе: