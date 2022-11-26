Франция – Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Сборные Франции и Дании свой второй матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре проведут 26 ноября. Франция, в случае победы, гарантирует себе выход в 1/8 финала.

Матч Франция – Дания начнется в 18:00. Команды проведут игру на стадионе "974".

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Это будет третий матч между этими командами в 2022 году. До этого они дважды встречались в рамках Лиги наций. И в обоих матчах сильнее были именно датчане.

Также в их истории и три матча на чемпионатах мира. Правда все – на групповой стадии. Впервые – в 1998 году, когда турнир принимала Франция. И тогда французы победили, но Дания заняла второе место в группе и тоже вышла в плей-офф.

В 2002 году Дания уже победила. При этом, что французы были действующими чемпионами мира. Но они тогда провалились на турнире, заняв последнее место в группе.

На ЧМ-2018 их матч закончился без забитых голов. И тогда тоже обе сборные вышли из группы.

Стоит отметить, что обе команды понесли потери в первых матчах на ЧМ-2022 из-за травм. У французов травмирован Люка Эрнандес. А у датчан – Томас Дилейни. Оба футболиста на Мундиале уже не сыграют.

Матч Франция – Дания не будет доступен в прямом эфире на платформах "Суспильного". На местных телеканалах "Суспильного" матч покажут в повторе, а на сайте "Суспильне Спорт" будет доступна потом полная запись матча. Вживую матч можно будет посмотреть только на платформе Megogo, но при наличии подписки. Также этот матч будет в эфире "Радио Проминь".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Дания.

Онлайн-трансляция матча Франция – Дания