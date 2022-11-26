Матч Франція – Данія розпочнеться о 18:00. Команди проведуть гру на стадіоні "974".
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Це буде третій матч між цими командами у 2022 році. До цього вони двічі зустрічалися в рамках Ліги націй. І в обох матчах сильнішими були саме данці.
Також в їх історії й три матчі на чемпіонатах світу. Правда всі – на груповій стадії. Вперше – у 1998 році, коли турнір приймала Франція. І тоді французи перемогли, але Данія посіла друге місце в групі та теж вийшла в плей-офф.
У 2002 році вже Данія перемогла. При цьому що французи були чинними чемпіонами світу. Але вони тоді провалилися на турнірі, посівши останнє місце в групі.
На ЧС-2018 їх матч закінчився без забитих голів. І тоді теж обидві збірні вийшли з групи.
Варто зазначити, що обидві команди зазнали втрат в перших матчах на ЧС-2022 через травми. У французів травмований Люка Ернандес. А в данців – Томас Ділейні. Обидва футболісти на Мундіалі вже не зіграють.
Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Данія.
Онлайн-трансляція матчу Франція – Данія