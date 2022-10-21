Кадровые проблемы чемпиона: две звезды сборной Франции не поедут на ЧМ-2022

Наставнику "Ле Бле" Дидье Дешаму придется найти замену двум важным футболистам. Один из них является незаменимой частью уже более четырех лет.

Франция без двух игроков

Меньше чем через месяц стартует чемпионат мира по футболу-2022. В этот раз Мундиаль пройдет необычно зимой. Страной-хозяйкой Катар, поэтому климатические условия не позволили турниру пройти в июне-июле.

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Одной из фавориток ивента считается сборная Франции, которая и является действующим чемпионом мира. Впрочем, "Ле Блэ" подойдут к Мундиалю с некоторыми потерями.

Из-за травмы подколенного сухожилия выбыл хавбек Челси Нголо Канте. Футболисту понадобится 4 месяца на восстановление. Также Дидье Дешам не сможет рассчитывать на вратаря Майка Меньяна.

Что известно о повреждении Майка

Футболист Милану получил травму икроножной мышцы еще в игре Лиги наций в сентябре против Австрии. А на одной из тренировок в клубе Майк еще сильнее усилил ее.

Как итог, Меньян будет вне игры как минимум до января. Впрочем, в сборной вратаря нельзя назвать основным игроком. Главным кипером Франции является Уго Льорис из Тоттенхэма. Также его заменить могут Манданда (Ренн), Ареоля (Вест Хэм) или Лафонт (Нант).

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Успешный подъем Меньяна

Майк Меньян стал известен в 2021 году, когда был одним из лидеров сенсационного чемпионского Лилля. Год спустя француз перешел в Милан, где заменил Джанлуиджи Доннарумму.

В составе "Россонери" Майк тоже стал уверенным игроком основы и также завоевал золотые медали. Кроме того, минувшей осенью Меньян выиграл с Францией Лигу наций. Всего за сборную вратарь отыграл 5 поединков.

. На ЧМ-2022 Франция сыграет в группе D против Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).