Франция без двух игроков

Меньше чем через месяц стартует чемпионат мира по футболу-2022. В этот раз Мундиаль пройдет необычно зимой. Страной-хозяйкой Катар, поэтому климатические условия не позволили турниру пройти в июне-июле.

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Одной из фавориток ивента считается сборная Франции, которая и является действующим чемпионом мира. Впрочем, "Ле Блэ" подойдут к Мундиалю с некоторыми потерями.

Из-за травмы подколенного сухожилия выбыл хавбек Челси Нголо Канте. Футболисту понадобится 4 месяца на восстановление. Также Дидье Дешам не сможет рассчитывать на вратаря Майка Меньяна.

Что известно о повреждении Майка

Футболист Милану получил травму икроножной мышцы еще в игре Лиги наций в сентябре против Австрии. А на одной из тренировок в клубе Майк еще сильнее усилил ее.

Как итог, Меньян будет вне игры как минимум до января. Впрочем, в сборной вратаря нельзя назвать основным игроком. Главным кипером Франции является Уго Льорис из Тоттенхэма. Также его заменить могут Манданда (Ренн), Ареоля (Вест Хэм) или Лафонт (Нант).

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Успешный подъем Меньяна

Майк Меньян стал известен в 2021 году, когда был одним из лидеров сенсационного чемпионского Лилля. Год спустя француз перешел в Милан, где заменил Джанлуиджи Доннарумму.

В составе "Россонери" Майк тоже стал уверенным игроком основы и также завоевал золотые медали. Кроме того, минувшей осенью Меньян выиграл с Францией Лигу наций. Всего за сборную вратарь отыграл 5 поединков.

Справка. На ЧМ-2022 Франция сыграет в группе D против Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).