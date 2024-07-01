Франция открывает счет матче: видео автогола Вертонгена

В понедельник, 1 июля, проходят очередные матчи 1/8 финала на Евро-2024. В одном из них сборная Франции противостоит Бельгии.

Игра проходит в немецком Дюссельдорфе. Национальные команды Франции и Бельгии соревнуются за выход в четвертьфинал, пишет 24 канал.

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Гол от Франции

На 85-й минуте Коло-Муани пробил с правого фланга и мяч, отрекошетив от игрока сборной Бельгии, залетел прямо в ворота.

Отметим, что сегодня, 1 июля, состоится также матч Португалия – Словения в 22:00 по киевскому времени.