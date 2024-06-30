Битва топов, которые не впечатлили на групповом этапе Евро: где смотреть матч Франция – Бельгия

В понедельник, 1 июля, состоятся очередные поединки стадии плей-офф на чемпионате Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Франции и Бельгии.

Игра состоится в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

Читайте также Евро-2024: календарь матчей плей-офф

Кто будет транслировать матч Франция – Бельгия

На групповом этапе обе команды заняли вторые места в своих квартетах, несмотря на статус главных фаворитов. Франция пропустила впереди себя Австрию, набрав 5 очков, а бельгийцы в группе, где все команды имели по 4 зачетных балла, уступили Румынии из-за баланса голов.

Это будет уже 76-я встреча между этими сборными. Что интересно, незначительное преимущество имеют "Красные дьяволы", которые победили в 30 поединках, также было зафиксировано 19 ничьих и 26 раз триумфовали "Ле Бле". Баланс голов – 162:131.

Матч Франция – Бельгия будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка и будет публиковать голы, а сразу после финального свистка будет доступен обзор встречи.

Отметим, что также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах покажут 4 из 8 матчей стадии 1/8 финала, но поединок Франции и Бельгии не попал в этот перечень.

Напомним, что 1 июля будет сыграна еще одна игра на турнире. В 22:00 сильнейшего будут определять Португалия и Словения.