Гра відбудеться у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Франція – Бельгія

На груповому етапі обидві команди посіли другі місця у своїх квартетах, попри статус головних фаворитів. Франція пропустила попереду себе Австрію, набравши 5 очок, а бельгійці у групі, де всі команди мали по 4 залікові бали, поступилися Румунії через баланс голів.

Це буде вже 76-та зустріч між цими збірними. Що цікаво, незначну перевагу мають "Червоні дияволи", які перемогли у 30 поєдинках, також було зафіксовано 19 нічиїх та 26 разів тріумфували "Ле Бле". Баланс голів – 162:131.

Матч Франція – Бельгія буде транслюватися на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Зверніть увагу. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку та публікуватиме голи, а одразу після фінального свистка буде доступний огляд зустрічі.

Зазначимо, що також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах покажуть 4 з 8 матчів стадії 1/8 фіналу, але поєдинок Франції та Бельгії не потрапив до цього переліку.

Нагадаємо, що 1 липня буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Португалія та Словенія.