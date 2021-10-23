Во Франции снова горячо: футбольные фанаты сожгли сетку ворот и забросали поле файерами – видео

Французский чемпионат в сезоне-2021/2022 страдает от диких действий фанатов. После месива на игре между Ниццей и Марселем фанаты "отличились" во время матча Сент-Этьен – Анже (2:2).

Фанаты получили предупреждение и матч таки сыграли

Поединок между Сент-Этьеном и Анже в рамках 11-го тура Лиги 1 начался на час позже, чем было запланировано. Причина в фанатах Сент-Этьена.

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Ультрас хозяев поля решили устроить акцию протеста. Фанаты протестовали против ситуации в клубе и тренера Клода Пюэля.

После 11 туров в Лиге 1 команда набрала только 5 очков и занимает последнее место.

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Фанаты Сент-Этьене забросали поле файерами и пропалили дыры в сетке ворот. Из-за того, что сетка ворот была повреждена, начало матча затянулось. Сотрудникам стадиона пришлось связать сетку ворот.

Главный арбитр матча Антони Готье вывел команды с поля. Поединок продолжился через час. Фанатов предупредили, что беспорядки повлекут отмену матча.

Сент-Этьен попытается улучшить свое турнирное положение уже 30 октября. Команда на выезде встретится с Мецом, набравшим всего 6 очков за 10 поединков.