"Император" возвращается": разговор с Моуринью может вернуть в Рому клубную легенду

В структуре итальянской Ромы грядет легендарный "трансфер". Бывший капитан и нападающий "волков" Франческо Тотти близок к возвращению в родной клуб.

Франческо Тотти заинтриговал своим возвращением на домашний стадион Ромы "Стадио Олимпико". Бывший форвард "волков" рассказал, что разговаривал с главным тренером команды Жозе Моуринью, который выразил свое желание вернуть легенду в итальянский клуб.

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Ждем легендарного возвращения в Рим

Моуринью заверил, что в клубе нужен человек, который будет иметь мощный голос и влияние на публику. "Особый" жаловался, что он в одиночестве защищает команду и пытается воевать против необъективного судейства во время матчей Ромы, но в пользу соперника.

Я видел все эти написанные истории. Моуринью действительно кое-что сказал мне, но подождем и посмотрим, что произойдет. В следующем году я, возможно, уже буду на "Олимпико",

– сказал Тотти.

Отметим, что летом 2017 года Тотти, которого римские фаны называли "Император", повесил бутсы на гвоздь. На стадионе было трогательное прощание. Футболист не сдержал слез.

После окончания футбольной карьеры Франческо начал заниматься благотворительностью, снимался в рекламе и кино.

Главные достижения в карьере Франческо Тотти