Роналду нет в списке впервые с 2003-го: France Football назвал претендентов на "Золотой мяч"

France Football обнародовал список игроков, которые сразятся за звание лучшего по итогам года. В списке места не нашлось Криштиану Роналду.

Известен тридцатка футболистов, номинированных на "Золотой мяч"-2023. France Football также назвал игроков, соревнующихся за звание "лучшего голкипера" и "лучшего молодого исполнителя".

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Действующие чемпионы имеют шанс на повторный триумф

Авторитетное издание обнародовало список игроков, которые сразятся за самые престижные личные награды в футболе. В частности, France Football 30 кандидатов претендуют на "Золотой мяч" (действующий обладатель Карим Бензема), 10 вратарей с нетерпением будут ждать объявления "лучшего голкипера" (трофей в руках Тибо Куртуа), а также 10 юных исполнителей будут бороться за статус "лучшего молодого" футболиста" (титул принадлежит Гави). Имя победителей в номинациях будет названо 30 октября на ежегодной церемонии в Париже.

Кандидаты на победу в номинациях

Криштиану Роналду не попал в список претендентов на "Золотой мяч" впервые с 2003-го года. Португалец 5 раз выигрывал самый престижный личный трофей (2008, 2014, 2015, 2016, 2017).

"Золотой мяч":

Хулиан Альварез (МанСити, Аргентина), Николо Барелла (Интер, Италия), Джуд Беллингем (Боруссия, Реал, Англия), Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад, Франция), Яссин Буну (Севилья, Аль-Хиляль, Марокко), Кевин Де Брюйне (МанСити, Бельгия), Рубен Диаш (МанСити, Португалия), Антуан Гризман (Атлетико, Франция), Илкай Гюндоган (МанСити, Барселона, Германия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, МанСити, МанСити) , Норвегия), Гарри Кейн (Тоттенхэм, Бавария, Англия), Ким Мин Дже (Наполи, Бавария, Южная Корея), Рандаль Коло Муани (Айнтрахт, ПСЖ, Франция), Хвича Кварацхелия (Наполи, Грузия).

Роберт Левандовский (Барселона, Польша), Эмилиано Мартинез (Астон Вилла, Аргентина), Лаутаро Мартинез (Интер, Аргентина), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Интер Майами, Аргентина), Лука Модриат (Ре) ), Джамал Мусиала (Бавария, Германия), Мартин Одегор (Арсенал, Норвегия), Андре Онана (Интер, МЮ, Камерун), Виктор Осимхен (Наполи, Нигерия), Родри (МанСити, Испания), Букайо Сака (Арсенал, Англия) , Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Бернардо Силва (МанСити, Португалия), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия).

"Лучший голкипер":

Яссин Буну (Севилья, Аль-Хиляль, Марокко), Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Эдерсон (МанСити, Бразилия), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия), Брис Самба (Ланс, Франция), Аарон Ремсдейл (Арсен) , Англия), Андре Онана (Интер, МЮ, Камерун), Эмилиано Мартинез (Астон Вилла, Аргентина), Майк Меньян (Милан, Франция), Доминик Ливакович (Динамо Загреб, Фенербахче, Хорватия).

"Лучший молодой игрок":