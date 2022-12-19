Легендарный снимок: фото Месси с Кубком мира набрало почти больше всего лайков в Инстаграм

Лионель Месси продолжает устанавливать рекорды. Его фото после финала ЧМ с кубком мира вышло на второе место по количеству лайков в Инстаграм.

При Лионеле Месси, которому наконец-то подчинился мундиаль, радуется весь мир. Люди это демонстрируют лайкая фотографию Месси в Инстаграмме.

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Фото Лионеля Месси с столь желанным трофеем набрало 42,1 миллиона лайков за 15 часов. Этот пост обогнал недавнее совместное фото с Криштиану Роналду, которое португалец опубликовал у себя на странице. Оно собрало 41,9 миллиона лайков с 19 ноября. Наиболее понравившейся фотографией остается фото куриного яйца, которое собрало 56,1 миллиона лайков.

Напомним, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции в серии пенальти после того, как команды не смогли определить сильнейшего в основное и дополнительное время. Месси оформил дубль в главном матче мундиаля и стал лучшим игроком ЧМ в Катаре.