Рецидив старой травмы: Шахтер потерял ведущего форварда в преддверии матчей ЛЧ

Чемпион Украины испытывает существенные кадровые проблемы накануне старта в Лиге чемпионов. После матча 3-го тура УПЛ клубный лазарет пополнил форвард Лассина Траоре.

Буркинийский форвард Лассина Траоре стал автором одного из двух голов в матчи 3-го тура против Александрии (2:1). Однако 22-летний футболист не смог продолжать поединок и в перерыве был заменен на Кевина Келси.

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Несвоевременная травма Траоре

По информации источника, у Траоре случился рецидив травмы колена, полученный еще в сезоне 2021/22 во время матча ЛЧ с Интером. Тогда восстановление форварда сборной Буркина-Фасо длилось 9 месяцев. После травмы бомбардир тяжело набирал форму и значительно снизил результативность.

Сейчас врачи прогнозируют, что нападающий будет вне игры 3-4 месяца. Не исключено, что в осенней части сезона мы уже не увидим на поле Траоре. Это не слишком утешительная новость, учитывая травмы защитника Валерия Бондаря, хавбека Георгия Судакова. Отметим, что 1 тур ЛЧ запланирован на 19-20 сентября.

Известно, что горняки не планируют срочно искать замену форварда на трансферном рынке. Тренерский штаб рассчитывает на игроков атаки, которые уже находятся в обойме Патрика ван Леувена. Отметим, что на позиции центрфорварда могут сыграть Даниил Сикан, Кевин Келси и Богдан Вьюник.