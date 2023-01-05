Динамо избавилось ненужного форварда: клиент Селюка продолжит выступления в Словении

Бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо подписал контракт со словенским клубом Целье. Эпопея футболиста с динамовскими арендами наконец-то завершилась.

Словенский клуб Целье официально сообщил о подписании динамовского форварда Ибрагима Каргбо. Детали соглашения не сообщаются, но, скорее всего, речь идет о полноценном трансфере.

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Кстати, нападавший уже находился на правах аренды в словенском клубе во второй половине сезона 2021/22. Но из-за последствий тяжелой травмы, которую он получил в Олимпике, не сыграл ни одного матча за команду. В августе Каргбо ушел в аренду в кипрскую Доху, где сыграл 7 поединков. Результативными действиями не отметился.

Арендная эпопея Каргбо

Напомним, Ибрагим Каргбо является воспитанником английского Рединга и академии Кристал Пелес.

Свой первый профессиональный контракт Каргбо подписал с бельгийским Руселаре.

В Бельгии выступал на правах аренды за Льерс Кемпензонен. Эти клубы представляли второй и третий дивизион Бельгии.

В 2019 году Каргбо вместе с другим клиентом футбольного агента Дмитрия Селюка Бенито подписал контракт с киевским Динамо. Однако за все время он сыграл за "бело-синих" всего три поединка.

Форвард играл по арендам за донецкий Олимпик и кипрскую Доху.

В настоящее время трансферная стоимость нападающего составляет 150 тысяч евро.

Кстати, одноклубником Каргбо в Целье будет бывший защитник львовского Руха Давид Зец.

Отец экс-игрока Динамо Ибрагим Каргбо-старший был достоточно известным футболистом. Он долгое время защищал цвета нидерландского клуба Виллем II и сборной Сьерра-Леоне. В 2019 году Каргбо-старший был пожизненно дисквалифицирован ФИФА за участие в организации договорных матчей.