Словенський клуб Цельє офіційно повідомив про підписання динамівського форварда Ібрагіма Каргбо. Деталі угоди не повідомляються, але, скоріше за все, мова йде про повноцінний трансфер.
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До речі, нападник вже перебував на правах оренди у словенському клубі у другій половині сезону 2021/22. Але через наслідки важкої травми, яку він отримав в Олімпіку, не зіграв жодного матчу за команду. У серпні Каргбо пішов у оренду до кіпрської Дохи, де зіграв 7 поєдинків. Результативними діями не відмітився.
Орендна епопея Каргбо
- Нагадаємо, Ібрагім Каргбо є вихованцем англійського Редінга та академії Крістал Пелес.
- Свій перший професійний контракт Каргбо підписав із бельгійським Руселаре.
- У Бельгії виступав на правах оренди за Льєрс Кемпензонен. Ці клуби представляли другий та третій дивізіони Бельгії.
- У 2019 році Каргбо разом із іншим клієнтом футбольного агента Дмитра Селюка Беніто підписав контракт із київським Динамо. Проте за весь час він зіграв за "біло-синіх" лише три поєдинки.
- Форвард грав по орендах за донецький Олімпік та кіпрську Доху.
- Нині трансферна вартість нападника становить 150 тисяч євро.
- До речі, одноклубником Каргбо у Цельє буде колишній захисник львівського Руха Давид Зец.