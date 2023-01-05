Словенський клуб Цельє офіційно повідомив про підписання динамівського форварда Ібрагіма Каргбо. Деталі угоди не повідомляються, але, скоріше за все, мова йде про повноцінний трансфер.

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До речі, нападник вже перебував на правах оренди у словенському клубі у другій половині сезону 2021/22. Але через наслідки важкої травми, яку він отримав в Олімпіку, не зіграв жодного матчу за команду. У серпні Каргбо пішов у оренду до кіпрської Дохи, де зіграв 7 поєдинків. Результативними діями не відмітився.

Орендна епопея Каргбо

Нагадаємо, Ібрагім Каргбо є вихованцем англійського Редінга та академії Крістал Пелес.

Свій перший професійний контракт Каргбо підписав із бельгійським Руселаре.

У Бельгії виступав на правах оренди за Льєрс Кемпензонен. Ці клуби представляли другий та третій дивізіони Бельгії.

У 2019 році Каргбо разом із іншим клієнтом футбольного агента Дмитра Селюка Беніто підписав контракт із київським Динамо. Проте за весь час він зіграв за "біло-синіх" лише три поєдинки.

Форвард грав по орендах за донецький Олімпік та кіпрську Доху.

Нині трансферна вартість нападника становить 150 тисяч євро.

До речі, одноклубником Каргбо у Цельє буде колишній захисник львівського Руха Давид Зец.

Варте уваги. Батько ексгравця Динамо Ібрагім Каргбо-старший був досить відомим футболістом. Він тривалий час захищав кольори нідерландського клубу Віллем II та збірної Сьєрра-Леоне. У 2019 році Каргбо-старший був пожиттєво дискваліфікований ФІФА за участь в організації договірних матчів.