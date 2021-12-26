Формула-1 выпустила видео с самыми забавными эпизодами сезона
26 декабря 2021 , 18:41Читати новину українською
Источник:твиттер Формулы-1
На официальных аккаунтах Формулы-1 опубликовали подборку самых забавных эпизодов, которые произошли в этом сезоне.
12 декабря состоялся последний этап Формулы-1 в сезоне-2021. Чемпионом стал Макс Ферстаппен, который одержал победу на последнем круге опередив Льюиса Хэмилтона.
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И кроме интриги в борьбе за чемпионство, в Формуле-1 в этом сезоне было немало и веселых моментов. Их собрали в одном видео.