Формула-1 расторгла контракт на проведение гран-при России

Формула-1 объявила о расторжении договора на проведение гран-при России. Российский этап, ранее исключенный из календаря сезона-2022, не вернется в чемпионат мира 2023 года и дальше.

Россия больше не увидит Формулу-1

Соглашение аннулировано в целом, согласно которому с 2023 по 2025 год этап должен проводиться под Санкт-Петербургом.

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"Формула-1 может подтвердить, что она расторгла контракт с промоутером гран-при России. Это значит, что в будущем Россия не будет проводить гонку", – говорит краткое заявление Формулы-1.

В 2022 году Гран-при России Формулы-1 должен был последний раз пройти на "Сочи Автодроме" перед переездом на новую трассу "Игора Драйв" в Ленинградской области. Действующий контракт между промоутером "Росгонки" и Формулой-1 действовал до конца 2025 года.

Гран-при России проводился с 2014 года, вся гонка проходила на трассе в Сочи. Во всех гран-при победителями становились представители Mercedes.

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