Новая эра наступила: Формула-1 представила обновленный болид на следующий сезон – фото
15 июля 2021 , 18:31Читати новину українською
Источник:Формула-1
В Формуле-1 изменится регламент, начиная с сезона-2022. Организаторы "королевы автоспорта" 15 июля официально представили образец нового поколения болидов Формулы-1.
Образец нового болида представили в "Сильверстоуне"
Новый болид представили перед гран-при Великобритании, которое состоится 16 – 18 июля на легендарном автодроме "Сильверстоун".
Примечательно Скандал в Формуле-1: пилот Ferrari Леклер пытается перейти в Red Bull
Формула-1 планировала, чтобы новый регламент вступил в силу в 2021 году, ведь FIA официально утвердила его. Однако пандемия коронавируса помешала планам организаторов гонок.
В Формуле-1 решили отложить изменения на 2022 год, чтобы дать больше времени командам.
Новый дизайн болидов Формулы-1 / Фото formula1.com
Ключевые изменения в новом регламенте
- Новый регламент Формулы-1 был разработан, чтобы гонки стали более плотными. Предполагается, что это увеличит количество обгонов.
- В болидах Формулы-1 впервые появятся крышки над колесами. Также вернутся колесные колпаки.
- Автомобили впервые будут с 18-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами.
- Полностью переработаны концепции переднего крыла и носовой части.
- Возвращается аэродинамика 70-х. Болиды нового образца смогут генерировать больше прижимной силы.
- Заднее крыло оснащено новыми "закругленными кончиками". Новая форма заднего крыла будет создавать вращающийся воздушный поток, который собирает след от задних колес и направляет его в поток, выходящий из диффузора. Таким образом образуется невидимый "грибовидный" след. Затем этот узкий след выбрасывается благодаря рампе диффузора высоко в воздух, позволяя следующей машине проехать через чистый воздух.
- В то же время DRS остается на заднем крыле.
- Энергоблок на болидах нового образца будет тем же, где и в 2021 году. Автомобили будут работать на более экологическом топливе. В Формуле-1 обещают, что новые болиды будут более безопасными.