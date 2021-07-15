Новая эра наступила: Формула-1 представила обновленный болид на следующий сезон – фото

В Формуле-1 изменится регламент, начиная с сезона-2022. Организаторы "королевы автоспорта" 15 июля официально представили образец нового поколения болидов Формулы-1.

Образец нового болида представили в "Сильверстоуне"

Новый болид представили перед гран-при Великобритании, которое состоится 16 – 18 июля на легендарном автодроме "Сильверстоун".

Примечательно Скандал в Формуле-1: пилот Ferrari Леклер пытается перейти в Red Bull

Формула-1 планировала, чтобы новый регламент вступил в силу в 2021 году, ведь FIA официально утвердила его. Однако пандемия коронавируса помешала планам организаторов гонок.

В Формуле-1 решили отложить изменения на 2022 год, чтобы дать больше времени командам.

Новый дизайн болидов Формулы-1 / Фото formula1.com

Ключевые изменения в новом регламенте