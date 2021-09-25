Формула-1: Норрис сенсационно взял первый поул в карьере, Расселл стартует третьим

Британский пилот McLaren Ландо Норрис впервые в карьере получил поул. Норрис победил в квалификации гран-при России сезона-2021.

Борьба в первых сегментах

Квалификация в Сочи была под угрозой срыва из-за плохой погоды. Сильный ливень помешал провести третью практику и несколько других гонок. Однако перед самой квалификацией дождь утих.

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Первый сегмент квалификации прошел на крайне мокрой трассе, поэтому гонщики не смогли выжать максимум из своих болидов. Ни одного круга не проехал Макс Ферстаппен, на болиде которого заменили силовую установку, и поэтому пилот Red Bull будет стартовать последним.

Компанию Ферстаппену в последнем ряду составит Шарль Леклер, получивший идентичное наказание, но решивший продемонстрировать быстрый круг.

Первый сегмент не смогли преодолеть пилоты Haas и Alfa Romeo. Следует заметить, что россиянин Никита Мазепин оконфузился перед собственными трибунами. Мазепин при равных условиях проиграл своему партнеру по команде Мику Шумахеру аж 4 секунды на одном круге.

Второй сегмент квалификации был более горячим, ведь трасса несколько высохла и болиды поехали быстрее. Леклер решил не выезжать на трассу. Зато в финал не смогли выйти Николс Латифи, Юки Цунода, Пьер Гасли и Себастьян Феттель.

Драматическая борьба за поул

В финале квалификации трасса высохла и Джордж Расселл из Williams первым перешел на "слики". После него это сделал Карлос Сайнс и другие пилоты.

Благодаря тому, что Норрис, Сайнс и Расселл первыми заехали за новой резиной, они успели ее прогреть и продемонстрировать лучшее время чем соперники.

Сперва лучшее время продемонстрировал Сайнс, однако Норрис сразу отобрал у испанца потенциально первый поул в карьере. А Рассел вообще неожиданно продемонстрировал третье время, опередив Льюиса Хэмилтона.

Британец во время заезда на пит-лейн влетел в стену и поломал крыло. Также во время быстрого круга Хэмилтона развернуло и он снова въехал в стену.

Результаты квалификации (топ-10)

1. Ландо Норрис

2. Карлос Сайнс

3. Джордж Расселл

4. Льюис Хэмилтон

5. Даниэль Риккардо

6. Фернандо Алонсо

7. Валттери Боттас

8. Лэнс Стролл

9. Серхио Перес

10. Эстебан Окон