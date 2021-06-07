Ферстаппен и Хэмилтон сохранили статус-кво в зачете пилотов, Red Bull увеличил преимущество

7 июня 2021 , 08:52
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Источник:

24 канал

В рамках Формулы-1 сезона-2021 состоялось уже шесть этапов, по итогам которых сформировались лидеры в зачете пилотов и Кубке конструкторов.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон потерял лидерство после Гран-при Монако. Британец мог выйти на первое место после гран-при Азербайджана 6 июня, но потерял шанс получить важные очки.

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Поэтому, лидером сейчас является Ферстаппен несмотря на восход в Азербайджане. На третье место вышел его партнер по команде Перес. Первое очко в сезоне получил Кими Райкконен.

Чемпионат пилотов

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 105
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 101
  3. Серхио Перес (Red Bull) – 69
  4. Ландо Норрис (McLaren) – 66
  5. Шарль Леклер (Ferrari) – 52
  6. Валттери Боттас (Mercedes) – 47
  7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 42
  8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 31
  9. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 28
  10. Даниэль Риккардо (McLaren) – 26
  11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 13
  12. Эстебан Окон (Alpine) – 12
  13. Лэнс Стролл (Aston Martin) – 9
  14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 8
  15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1
  16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

В Кубке конструкторов Red Bull увеличил преимущество над Mercedes. Все потому, что в Азербайджане ни Хэмилтон, ни Боттас не финишировала в очках. Ferrari наконец обошла McLaren.

Кубок конструкторов

  1. Red Bull – 174
  2. Mercedes – 148
  3. Ferrari – 94
  4. McLaren – 92
  5. Alpha Tauri – 39
  6. Aston Martin – 37
  7. Alpine – 25
  8. Alfa Romeo – 2
Следующий этап Формулы-1 состоится 18 – 20 июня во Франции. Квалификация состоится 19 июня и начнется в 16:00. Гонка запланирована на 20 июня начало и в 16:00.
Автор: Михайло Гема