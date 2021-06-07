Ферстаппен и Хэмилтон сохранили статус-кво в зачете пилотов, Red Bull увеличил преимущество

В рамках Формулы-1 сезона-2021 состоялось уже шесть этапов, по итогам которых сформировались лидеры в зачете пилотов и Кубке конструкторов.
Семикратный чемпион мира Хэмилтон потерял лидерство после Гран-при Монако. Британец мог выйти на первое место после гран-при Азербайджана 6 июня, но потерял шанс получить важные очки.
Смотрите также Перес выиграл гран-при Азербайджана, Феттель финишировал вторым, Хэмилтон допустил роковую ошибку
Поэтому, лидером сейчас является Ферстаппен несмотря на восход в Азербайджане. На третье место вышел его партнер по команде Перес. Первое очко в сезоне получил Кими Райкконен.
Чемпионат пилотов
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 105
- Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 101
- Серхио Перес (Red Bull) – 69
- Ландо Норрис (McLaren) – 66
- Шарль Леклер (Ferrari) – 52
- Валттери Боттас (Mercedes) – 47
- Карлос Сайнс (Ferrari) – 42
- Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 31
- Себастьян Феттель (Aston Martin) – 28
- Даниэль Риккардо (McLaren) – 26
- Фернандо Алонсо (Alpine) – 13
- Эстебан Окон (Alpine) – 12
- Лэнс Стролл (Aston Martin) – 9
- Юки Цунода (Alpha Tauri) – 8
- Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1
В Кубке конструкторов Red Bull увеличил преимущество над Mercedes. Все потому, что в Азербайджане ни Хэмилтон, ни Боттас не финишировала в очках. Ferrari наконец обошла McLaren.
Кубок конструкторов
- Red Bull – 174
- Mercedes – 148
- Ferrari – 94
- McLaren – 92
- Alpha Tauri – 39
- Aston Martin – 37
- Alpine – 25
- Alfa Romeo – 2