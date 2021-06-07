Ферстаппен и Хэмилтон сохранили статус-кво в зачете пилотов, Red Bull увеличил преимущество

В рамках Формулы-1 сезона-2021 состоялось уже шесть этапов, по итогам которых сформировались лидеры в зачете пилотов и Кубке конструкторов.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон потерял лидерство после Гран-при Монако. Британец мог выйти на первое место после гран-при Азербайджана 6 июня, но потерял шанс получить важные очки.

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Поэтому, лидером сейчас является Ферстаппен несмотря на восход в Азербайджане. На третье место вышел его партнер по команде Перес. Первое очко в сезоне получил Кими Райкконен.

Чемпионат пилотов

Макс Ферстаппен (Red Bull) – 105 Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 101 Серхио Перес (Red Bull) – 69 Ландо Норрис (McLaren) – 66 Шарль Леклер (Ferrari) – 52 Валттери Боттас (Mercedes) – 47 Карлос Сайнс (Ferrari) – 42 Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 31 Себастьян Феттель (Aston Martin) – 28 Даниэль Риккардо (McLaren) – 26 Фернандо Алонсо (Alpine) – 13 Эстебан Окон (Alpine) – 12 Лэнс Стролл (Aston Martin) – 9 Юки Цунода (Alpha Tauri) – 8 Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

В Кубке конструкторов Red Bull увеличил преимущество над Mercedes. Все потому, что в Азербайджане ни Хэмилтон, ни Боттас не финишировала в очках. Ferrari наконец обошла McLaren.

Кубок конструкторов

Red Bull – 174 Mercedes – 148 Ferrari – 94 McLaren – 92 Alpha Tauri – 39 Aston Martin – 37 Alpine – 25 Alfa Romeo – 2

Следующий этап Формулы-1 состоится 18 – 20 июня во Франции. Квалификация состоится 19 июня и начнется в 16:00. Гонка запланирована на 20 июня начало и в 16:00.