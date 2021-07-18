Формула-1: крушение Ферстаппена и победа Хэмилтона за два круга до финиша

Десятый гран-при Формулы-1 состоялся в британском Сильверстоуне. Это был первый этап за две недели после двух подряд гонок в Австрии.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем. Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третье – еще один представитель Mercedes Валттери Боттас.

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Безумное развитие гонки

Хэмилтон стартовал получше, но сразу обойти Ферстаппена не сумел. В течение первого круга завязалась борьба, в результате которой Макс полетел в барьеры. Очень жесткий удар, но с пилотом все нормально. Дирекция объявила красные флаги. Интересно, что после контакта лидеров на 1-е место выскочил Шарль Леклер. Топ-3 замыкали Хэмилтон и Боттас.

Видео столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

Льюис же ждал решения стюардов по поводу наказания, но ситуация для Mercedes складывалась хорошо: Ферстаппен очков не наберет, а Серхио Перес стартовал с пит-лейн, так что и Хэмилтон, и Mercedes сегодня могли отыграть много пунктов.

После красных флагов рестарт происходит с места, и Леклер сумел сохранить лидерство. На него наседал Хэмилтон, а в топ-3 поднялся Ландо Норрис. Между тем стало известно, что Хэмилтону дали 10 секунд штраф за столкновение с Ферстаппеном. Свое наказание Льюис получил во время пит-стопа.

Удивительно, но Хэмилтон не смог спокойно пройти Леклера, так как Ferrari, имея впереди чистый трек, вполне держала солидный темп, сдерживая Mercedes. При этом на машине Шарля периодически возникали проблемы с мотором.

После пит-стопов Леклер сохранил лидерство, опережая Боттаса и Норриса. Хэмилтон после своего штрафа вернулся на трек 4-м, бросившись в погоню за подиумом. Льюис быстро прошел Норриса и кинулся в погоню за напарником. Впереди Леклер обогнал Боттаса на 9 секунд и чувствовал себя довольно неплохо.

В итоге Боттас по просьбе команды пропустил Хэмилтона, который за 10 кругов до конца отставал от Леклера на 8 секунд. Хэмилтон быстро сокращал отставание и за полтора круга до конца вышел в лидеры. Хэмилтон прошел Леклера и отыграл у Ферстаппена 25 очков.

Результаты гран-при Великобритании