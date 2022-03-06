На фоне войны в Украине: сербская Црвена Звезда продолжает сотрудничество с "Газпромом"
Источник:24sata
Сербия продолжает дружить с Россией. Сербская Црвена Звезда не собирается отказываться от сотрудничества с российским "Газпромом".
Еще один друг России
Сербский клуб никак не отреагировал на нападение России на Украину. Да еще не отказался от спонсоров страны-агрессора.
К теме УЕФА официально расторг соглашение с "Газпромом"Црвена Звезда даже не собирается разрывать соглашение с российским "Газпромом". Директор клуба сделал неоднозначное заявление в сторону Европы.
В Европе якобы "антироссийская истерия",
– сказал один из руководителей клуба.
Также в клубе надеются, что никто не обратится с просьбой убрать логотип компании по футбольной форме. Такие просьбы Терзич назвал безумными.В Сербии продолжают открыто поддерживать Россию.
- Црвена Звезда после 25 туров с 66 очками идет второй в чемпионате Сербии.
- Свой ближайший поединок клуб проведет против Нови Пазара (6 марта).
Напомним, что контракты с "Газпромом" уже расторгли немецкое Шальке и УЕФА. Это реакция мира на нападение России на Украину.
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